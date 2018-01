Convocação só sai na semana que vem O técnico Emerson Leão decidiu anunciar a relação dos convocados para a partida contra o Peru, dia 25 de abril, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, somente na quinta ou sexta-feira da semana que vem. A decisão foi anunciada hoje pelo coordenador-técnico da seleção, Antônio Lopes, ao desembarcar no Rio depois de duas semanas na Europa. Lopes e Leão foram acompanhar o desempenho de atletas brasileiros em clubes europeus, além de visitar clubes e conversar com treinadores. A previsão de Leão era anuncia a relação dos convocados nesta quarta-feira. O coordenador informou que a comissão técnica já encaminhou à Fifa a relação dos jogadores que atuam no exterior e que serão convocados. A legislação esportiva determina que os clubes devem ser informados sobre a convocação 14 dias antes da apresentação.