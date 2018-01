Convocação surpreende o próprio Ilan Dos três jogadores do Atlético Paranaense convocados pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, para disputar a Copa das Confederações, o atacante Ilan foi a maior surpresa. Inclusive para ele próprio. O jogador foi avisado pelo telefone celular, por um irmão, quando se dirigia ao Centro de Treinamento. Teve que perguntar duas vezes para começar a acreditar. Mas a certeza só veio quando outras pessoas passaram a lhe telefonar. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, no início do ano ele vinha tendo problemas com a torcida, que o vaiava em praticamente todos os jogos na Arena da Baixada. Conseguiu superar e, depois de três gols contra o Flamengo, já esperava uma convocação. "Mas não tão cedo", pondera. "Eu tinha uma ponta de esperança, mas achei que não seria desta vez." Pela primeira vez vestindo a camisa amarela da seleção, o jogador, que em 2000 não conseguiu se firmar no São Paulo, promete incomodar os companheiros. "Ninguém vai só para compor o grupo. Eu vou para jogar", afirmou. O meia Adriano esteve na última seleção pré-olímpica e aguardava com ansiedade uma convocação para a equipe principal. Parreira já havia comentado sobre o jogador, que foi fundamental na conquista do título brasileiro de 2001 e continua sendo um dos termômetros do Atlético, pelo qual disputou 247 partidas. "A convocação veio no momento certo, pelo trabalho que vinha fazendo", disse. Ele soube da convocação pelo procurador. Como Ilan, Adriano também pretende agarrar a oportunidade e não deixar escapar mais. "Isso é fruto do trabalho sério e penso em dar seqüência no Atlético e na seleção", acentuou. Para ele, a sensação "gostosa" de ser convocado para a seleção principal é a mesma que sentiu quando foi chamado para a pré-olímpica. "Seleção é seleção", definiu. Para o meia Kléberson, a convocação não é novidade desde que conquistou o pentacampeonato. Mas ele acredita que pode produzir ainda mais. "Agora vou ter o luxo de estar com mais dois companheiros", disse. "A gente se entrosa bem em campo." Mas Kléberson pode estar fazendo sua última apresentação com a camisa atleticana no domingo, contra a Ponte Preta. Depois da Copa das Confederações, começa a temporada de contratações na Europa. Seu nome já vem sendo ventilado. "Eu vou para a seleção como jogador do Atlético e espero voltar como jogador do Atlético", contemporizou. Se a convocação de três jogadores deixou a diretoria atleticana satisfeita, trouxe um problema para o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão. "É óbvio que vamos ter dificuldades", afirmou. "Mas esse é o sonho de todo atleta e de todo clube." Vadão disse que a CBF entrou em contato com o clube, ontem, para saber se haveria problemas com a convocação de três jogadores. "Dissemos que tudo bem." Segundo ele, a maior surpresa foi Ilan, mas também considerou-a "interessante". "Ele atravessava momento difícil, inclusive com a torcida, e hoje é vice-artilheiro e está na seleção", comentou. Os problemas para escalar a equipe podem ser maiores no clássico contra o Coritiba, dia 14, pois além dos três que vão servir à seleção, outros cinco jogadores atuam contra a Ponte Preta com dois cartões amarelos.