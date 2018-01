Convocação surpreendeu Gilberto Faltaram palavras para o lateral-esquerdo Gilberto descrever o que sentia pouco depois de saber, pelo supervisor do Grêmio, Antônio Carlos Verardi, que estava convocado para a seleção brasileira que vai disputar a Copa das Confederações. Ele foi chamado pelo técnico Carlos Alberto Parreira nesta sexta-feira para substituir Fábio Aurélio, do Valencia, cortado devido a uma lesão no joelho. "Estou estarrecido", revelou o jogador do Grêmio, ainda antes de ligar para a mulher e a filha de dois anos para contar a novidade. "O seu Verardi disse ?parabéns? e eu achei que era brincadeira", confessou Gilberto. Suspenso, Gilberto não participa do jogo do Grêmio contra o Fortaleza, neste sábado, e viaja com a seleção no domingo. Com isso, é desfalque certo no Gre-Nal do próximo domingo. O lateral credita sua primeira convocação à liberdade que ganhou do técnico Tite para se juntar ao ataque do Grêmio, primeiro como ala e nos últimos três meses como meia-armador. "Estou aparecendo mais e fazendo mais gols", avaliou. Com muita habilidade no pé esquerdo, Gilberto dribla, lança e chuta com precisão. Nascido no Rio de Janeiro, há 27 anos, Gilberto da Silva Melo já passou pelo América -RJ (1993-95), Flamengo (96-98), Cruzeiro (98), Internazionale de Milão (99), Vasco da Gama (2000-01) e está no Grêmio desde 2002. Seu contrato com o clube gaúcho vai até o final de 2004 e ele diz que não tem planos de sair. "Estou feliz no Grêmio e na cidade", afirmou.