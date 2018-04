Convocação tira Guerrero de 2 jogos do Corinthians

O jogador defenderá a seleção peruana em 7 de junho, contra o Equador, em Lima, e terá pela frente a Colômbia, em Barranquilla, quatro dias depois. Ele não poderá atuar no dia 5 pela equipe corintiana também pelo fato de que se apresentará à comissão técnica do Peru no domingo, depois da partida deste sábado, contra a Ponte Preta, às 21 horas, no Pacaembu, pela terceira rodada do Brasileirão.

Guerrero, por sinal, já desfalcará o Corinthians no duelo desta quarta-feira, diante do Goiás, às 22 horas, no Serra Dourada, por estar gripado. Ele ficou fora do treino realizado nesta terça-feira pela manhã e foi vetado do confronto. Com isso, Alexandre Pato foi confirmado como parceiro de ataque de Emerson diante da equipe goiana nesta segunda rodada da competição nacional.

O peruano deve voltar a ficar à disposição do técnico Tite para o duelo de sábado contra a Ponte Preta, mas depois só poderá defender a equipe novamente em 7 de julho, contra o Bahia, em Salvador, uma semana depois do término da Copa das Confederações, que será entre 15 e 30 de junho e provocará uma pausa no calendário do futebol brasileiro neste período.