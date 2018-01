Convocações motivam o Santos O Santos encontrou uma motivação a mais para o jogo contra o São Caetano: a convocação de Robert e Léo pelo técnico. A notícia chegou quando os jogadores ainda estavam treinando e o ambiente melhorou rapidamente. "A convocação melhorou o clima entre os atletas, num momento de decisão para o time", disse o técnico Geninho, admitindo que a desclassificação na Copa do Brasil provocou um abatimento no grupo. "O pior já havia passado e os jogadores estão agora conscientes de que resta para nós a disputa do Paulista". O treinador não definiu o time para essa partida decisiva, mas poderá mexer no ataque, substituindo Caio por Dodô. O que Geninho não quer é que a derrota para o Bahia - que desclassificou a equipe na Copa do Brasil - tenha reflexos na partida de amanhã. "Infelizmente, essa competição acabou para nós e não pode trazer reflexos negativos nesse jogo que precisamos vencer para conseguir a classificação", disse ele, procurando motivar os jogadores. ?Todos sabem de sua responsabilidade e dos problemas que um mau resultado pode ocasionar". O próprio técnico lista os transtornos que uma derrota provocará na vida do clube: "Se perdermos, podemos ficar vendo as outras equipes disputando a final e, acontecendo isso, haverá uma desvalorização profissional de todos nós e causará dificuldade financeira para a diretoria". Geninho assistiu à partida do São Caetano pela Libertadores e acha que o jogo vai ser difícil. "O adversário tem qualidade técnica, está bem entrosado e faz as coisas de maneira automática muito bem". Isso tudo terá quer ser superado dentro de campo. "Uma vitória poderá ser o ponto decisivo para a classificação". O meia Robert, novamente convocado pela Seleção, está preparado para enfrentar "um adversário que vai partir para cima, mas o Santos também precisa do resultado e tem que dar tudo para conseguir a classificação". O lateral-esquerdo Léo, chamado pela primeira vez pela seleção, acha que a chance que terá em defender o Brasil "é uma motivação a mais para esta partida, que é minha preocupação, no momento". Geninho só irá confirmar amanhã, pouco antes do jogo, o time que enfrentará o São Caetano. Ele pode fazer uma alteração no ataque, substituindo Caio por Dodô, e relacionou o zagueiro Jean, que deverá viajar no começo da semana para a Europa, em mais uma tentativa de ser negociado com algum clube europeu. O centroavante Rodrigão foi dispensado, já que estava muito abatido com a morte de sua mãe, ontem.