Convocado, Muñoz desfalca Palmeiras Foram apenas três gols em 2003, mas as atuações de Muñoz pelo Palmeiras chamaram a atenção do técnico Francisco Maturana, da seleção da Colômbia. O atacante foi convocado para participar do amistoso do dia 29 contra a Coréia do Sul, em Busan. Com isso, o técnico Jair Picerni deverá ficar sem o jogador para a partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil contra o Criciúma, no Parque Antártica, dia 26. "Jamais tive contato com o Maturana, mas sei que ele normalmente arma seus times com dois atacantes. Gosta de valorizar a posse e o toque de bola. Acredito que tenha sido lembrado pelo bom trabalho que estou realizando no Palmeiras desde o ano passado", afirmou Muñoz. O atacante já defendeu a seleção colombiana nas categorias de base. Como profissional, foram três convocações, sem jamais ter entrado em campo. Agradecendo ao Palmeiras pela lembrança, reconheceu que ainda não está definitivamente entrosado com o grupo comandado por Jair Picerni. "Chegaram muitos jogadores novos para compor o elenco. Mas não acho justo a torcida cobrar resultados imediatos da equipe. A temporada está apenas começando. Eu mesmo não venho marcando muitos gols, mas jogadores como Robinho (Santos) e Reinaldo (São Paulo) também não marcaram em 2003 e ninguém falou nada." Muñoz deu entrevista ao lado de seu compatriota Carlos Castro, que recebeu a liberação da CBF para atuar depois de mais de 40 dias treinando no Palmeiras. Os dois se conheceram em 1999, quando defenderam o Atlético Nacional. "Só me resta esperar a chance. O Palmeiras me causou uma ótima impressão. Gosto do conjunto da equipe, que tem uma mentalidade positiva", disse Carlos Castro. "O treinador vai decidir se vamos atuar juntos, mas posso garantir que marcamos muitos gols na Colômbia", prosseguiu Muñoz. Magrão, que quebrou dois dedos da mão esquerda há 10 dias, treinou com bola nesta sexta-feira, mas está vetado para o jogo de quarta-feira contra o Criciúma. "É horrível acompanhar e torcer de fora, mas não posso antecipar meu retorno sem a liberação dos médicos. A região ainda está muito dolorida", contou o volante.