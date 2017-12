Convocado, Rogério agradece "opinião pública" por apoio O goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, convocado nesta segunda-feira pelo técnico Carlos Alberto Parreira para disputar a Copa do Mundo da Alemanha, disse que estava muito contente pela escolha e agradeceu ao apoio recebido da opinião pública. "Estou muito contente. Agradeço a confiança do Parreira, como também não posso de deixar de ressaltar o apoio da opinião pública, em especial aos são-paulinos, que a todo momento me dão muita força", disse o jogador ao site oficial do São Paulo. "Agora tenho de representar o meu país com competência." Rogério tem 33 anos e foi convocado por Luiz Felipe Scolari para disputar a Copa de 2002 - ficou na reserva em todas as partidas. Disputou 16 partidas pela Seleção e sofreu 12 gols - nunca teve a chance de bater faltas com a camisa do Brasil.