Convocado, Tevez pode desfalcar Corinthians O atacante Tevez deverá desfalcar o Corinthians ao menos em mais uma partida do Campeonato Brasileiro. O argentino foi convocado para defender a seleção de seu país no amistoso contra a Inglaterra, no dia 13 de novembro, mesma data do jogo entre Corinthians e Coritiba, no Couto Pereira. No entanto, a boa notícia para o torcedor corintiano é que Tevez provavelmente poderá enfrentar o Pumas, no dia 9 de novembro, pela Copa Sul-americana. Apesar do confronto entre Inglaterra e Argentina acontecer em uma ?data Fifa?, o atacante poderá se apresentar apenas na quinta-feira, pois não se trata de uma partida oficial.