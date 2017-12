Convocados se reúnem em Curitiba O tempo melhorou em Curitiba e, aos poucos, os jogadores convocados pelo técnico Luis Felipe Scolari para disputarem o amistoso contra o Panamá (dia 9) e contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa (dia 15) vão se apresentando no aeroporto Afonso Penna. Dez atletas já chegaram até agora. As ausências mais sentidas são as do atacante Élber (Bayern de Munique), do zagueiro Lúcio (Bayer Leverkussen), do meia Rivaldo (Barcelona), que não foram liberados pelos seus clubes para jogar o amistoso. Scolari também deu pela falta do lateral Júnior (Parma), que deveria vir de São Paulo em um vôo que já chegou a Curitiba, mas o jogador não estava no avião.