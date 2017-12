Convulsão afasta uruguaio da seleção O Uruguai ganhou um problema para o jogo contra o Brasil, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Um dos titulares do time, Nicolás Olivera, de 23 anos, sofreu uma convulsão na concentração da seleção, nesta terça-feira, em Punta del Leste, e foi levado para Montevidéu para realizar alguns exames. O jogador passa bem e segundo o médico da equipe nacional, Carlos Voituret, a tomografia computadorizada não registrou nada de anormal no organismo do atleta. Ainda não está confirmado se Olivera irá desfalcar o Uruguai contra o Brasil, mas o médico da seleção já avisou que acha difícil a sua participação no jogo de domingo. Com isso, o técnico Victor Púa ganharia mais um desfalque para a partida contra os brasileiros, já que Paolo Montero, Alejandro Lembo, Gustavo Méndez e Darío Silva estão contundidos.