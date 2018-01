Copa: 1 em cada 5 alemães quer ingresso Um em cada cinco alemães querem tentar comprar ingressos para assistir os jogos da Copa do Mundo de 2006, segundo uma pesquisa realizada pelo semanário Stern, publicado nesta quarta-feira. Das 1.001 pessoas entrevistadas entre 27 e 28 de janeiro, 19% pretendem adquirir bilhetes para o Mundial. Quando os entrevistados são torcedores assíduos de estádios de futebol esse índice sobe para 40%. Vale lembrar que as 812 mil entradas disponíveis para as 64 partidas do torneio foram colocadas à venda na internet na terça-feira.