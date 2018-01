Copa 2002: começa venda de ingressos Em meio à discussão sobre o nome de qual país vai aparecer em primeiro lugar nos cartazes oficiais, começa nesta quinta-feira a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2002 - que será organizada em conjunto pela Coréia do Sul e Japão. No período entre 15 de fevereiro e 14 de março serão colocadas à venda 230 mil entradas. Isso representa cerca de 30% do total a ser comercializado. Os preços variam bastante. O ingresso mais barato vai custar US$ 50,00 e o mais caro chega a US$ 415,00. Serão 32 partidas e o jogo de abertura está marcado para o dia 31 de maio em Seul. A final acontece no dia 30 de junho no estádio de Yokohama, nas proximidades de Tóquio. Além de se preocuparem com a organização do Mundial, Japão e Coréia alimentam uma briga que parece não ter uma solução a curto prazo. Cada país que ver seu nome em primeiro lugar no material oficial de propaganda da Copa do Mundo. Os coreanos acham que o Mundial deve ser chamado de "Copa do Mundo de 2002 FIFA - Coréia/Japão". Para os japoneses, o nome deve ser "Copa do Mundo de 2002 FIFA - Japão/Coréia. Os coreanos alegam que o caso foi definido já em 96, pela própria Fifa e por causa disso não há razões para mudanças. Os japoneses alegam que têm uma série de compromissos comerciais já assinados com a garantia de que o seu nome apareceria em primeiro lugar. ?O conflito não será solucionado agora?, admitiu um porta-voz do Comitê Organizador da Coréia do Sul. Pelo menos por enquanto, os ingressos a serem vendidos no Japão não terão os nomes dos dois países. Internet - A venda dos ingressos será feita também pela internet, mas deverá começar apenas no final de semana, segundo a previsão da Fifa. De acordo com a entidade, problemas de última hora surgiram no sistema computadorizado de venda, mas que em breve estarão solucionados. ?Os problemas apareceram na última revisão feita pelos comitês organizadores?, garante a Fifa em nota oficial. "Pela primeira vez na história, torcedores do mundo todo terão as mesmas chances de adquirir ingressos para uma copa do mundo?, acrescenta a nota. O endereço da Fifa na internet é "www.Fifaworldcup.Com".