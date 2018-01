Copa 2006: a mais rentável da história A Copa do Mundo de 2006 vai gerar receitas de aproximadamente 1,7 milhões de euros para a Fifa, segundo previsão feita nesta sexta-feira pelo secretário-geral da entidade, o suíço Urs Linsi. A Fifa vai receber 1,2 milhões de euros pela cessão dos direitos de transmissão para a TV e os 500 milhões de euros restantes vieram de empresas 15 patrocinadoras. No final, a Fifa estima que terá lucro de pelo menos 110 milhões de euros, o que faria do Mundial da Alemanha o mais rentável da história. Para a Copa do Mundo de 2010, que será realizada na África do Sul, a Fifa já adiantou que vai precisar aumentar em 40% as suas receitas. A entidade explica que o aumento será necessário porque vai gastar mais com a ajuda ao comitê organizador sul-africano, que terá de realizar grandes projetos de infra-estrutura e com construção e reforma de estádios. Como adiantamento, a Fifa já empenhou 130 milhões de euros ao sul-africanos.