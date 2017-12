Copa 2006: Africanos brigam por 5 vagas A Fifa realizou nesta sexta-feira o sorteio para a segunda fase das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Nesta fase, seleções de 30 países, divididas em 5 grupos, farão partidas de ida e volta. Cinco vagas para o Mundial estarão em disputa. Camarões, Congo, Egito, Costa de Marfim, Marrocos, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia se incorporaram à disputa apenas nesta fase. Burkina Faso conseguiu a sua vaga após a desistência da República Centro-africana. Só os vencedores de cada grupo garantem vaga na Copa. Veja os países e os grupos das eliminatórias africanas. Grupo 1: Senegal Mali Zâmbia Togo Liberia República do Congo Grupo 2: África do Sul Congo Burkina Faso Gana Uganda Cabo Verde Grupo 3: Camarões Egito Costa de Marfim Líbia Sudão Benin Grupo 4: Nigéria Zimbábue Argélia Angola Gabão Ruanda Grupo 5 Tunísa Marrocos Quênia Guiné Malaui Botsuana