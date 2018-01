Copa 2006: começa contagem regressiva O presidente da Fifa, Joseph Blatter e o ex-jogador Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, iniciaram nesta quinta-feira a contagem regressiva para a abertura do Mundial. Em um ato que reuniu 200 convidados no estádio Allianz Arena em Munique - que vai abrigar o jogo inaugural, no dia 9 de junho de 2006 - Blatter e Beckembauer e o mascote da competição, o ?Goleo VI? deram o pontapé inicial simbólico à Copa. Entre os presentes na solenidade estavam o presidente do conselho de administração do Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, o técnico da seleção alemã, Oliver Bierhoff e o ministro alemão do Interior, Otto Schily. Blatter fez muitos elogios ao comitê organizador. "Não pode haver eficiência maior do que a demonstrada pelo comitê organizador. Facilita as coisas o fato de o futebol ser tão popular na Alemanha", disse o presidente da Fifa. O presidente do comitê organizador, Franz Beckenbauer, prometeu que o cronograma de obras será cumprido sem sobressaltos. "Todos os projetos seguem o cronograma previsto e assim continuará até o final", disse.