Copa 2006: ingressos na internet Os primeiros 812 mil ingressos para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, serão colocadas à venda a partir do dia 1º de fevereiro no site da Fifa na internet (www.fifaworldcup.com). ?Trata-se de um evento mundial e por conta disso, a venda de ingressos deve começar simultaneamente em todo o mundo", explicou nesta segunda-feira o secretário-geral da entidade, Urs Linsi. A capacidade bruta dos 12 estádios que vão receber os 64 jogos do Mundial é estimada em 3,37 milhões de entradas, mas deverão ser descontados cerca de 440 mil lugares, destinados aos convidados de honra, às reservas de segurança e às credenciais para a imprensa. No total, poderão ser vendidas cerca de 2,93 milhões de entradas. A venda será realizada em cinco fases. A primeira começará em 1º de fevereiro e terminará em 31 de março de 2005. "Cada interessado pode estudar tranquilamente o plano de jogos e fazer sua solicitação no prazo indicado. Como partimos do princípio que a demanda vai superar os lugares disponíveis, faremos um sorteio a partir de 15 de abril de 2005", disse o vice-presidente do comitê organizador, Horst Schmidt. Para a categoria 4, a mais econômica, pode-se comprar um máximo de duas entradas por interessado para três partidas no máximo. Para as categorias 1, 2 e 3 pode-se comprar um máximo de quatro bilhetes para um total de sete partidas. Durante as primeiras quatro fases de venda, apenas serão aceitos como forma de pagamento o cartão MasterCard ou transferências bancárias. Os preços variam entre 35 euros, para os jogos da primeira fase, e 600 euros, para a final. O comitê organizador afirma que é impossível falsificar os ingressos, que só serão enviados seis semanas antes do início do torneio; não serão transferíveis e conterão um chip com os dados de acesso. Veja os outros períodos de venda de ingressos: 1º de maio de 2005 a 15 de novembro de 2005 1º de dezembro de 2005 a 15 de janeiro de 2006 1º de fevereiro de 2006 a 15 de abril de 2006 1º de maio de 2006 a 9 de julho de 2006