Copa 2006: ingressos só a partir de 2005 A venda de ingressos para a Copa do Mundo 2006 na Alemanha começará a ser feita no dia 1 de fevereiro de 2005, informou nesta quinta-feira, o comitê organizador do mundial. Os organizadores advertem que os pedidos anteriores a essa data não serão levados em conta. Os preços das entradas vão variar entre 35 e 600 euros. O primeiro jogo da Copa será disputado em Munique no dia 9 de junho de 2006 e a final em Berlim no dia 9 de julho.