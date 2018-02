Copa 2006 já tem 20 mil voluntários Cerca de 20 mil voluntários já se inscreveram para trabalhar antes e durante a Copa da Alemanha, que acontece de 9 de junho a 9 de julho de 2006, informou nesta segunda-feira Theo Zwangiger, vice-presidente do Comitê Organizador do Mundial. A idéia da entidade é ficar com 15 mil do total. ?Estamos felizes do interesse massivo e muito satisfeitos com a qualidade dos inscritos. Muita gente jovem e com amplo conhecimento de outros idiomas?, disse. Entre os inscritos, uma pessoa de 77 anos. ?Há também os amantes incansáveis do futebol?, emendou. Os voluntários ajudarão no atendimento a jornalistas, funcionários e personalidades, além de trabalharem nos setores de transporte, publicidade e telecomunicações. Há ainda 2 mil vagas para a Copa das Confederações, que será realizada em junho de 2006.