Copa 2006: saem os grupos da Concacaf A Fifa realizou nesta sexta-feira o sorteio do grupos das eliminatórias da Confederação Norte, Centro-Americana e do Caribe (Concacaf) para a Copa do Mundo de 2006. A disputa será dividida em três fases. Na primeira, 34 seleções foram divididas em 12 grupos. Os vencedores de cada grupo avançam para a fase seguinte, quando serão divididos em 3 chaves de 4 seleções. Os dois primeiros de cada chave se classificam para um hexagonal final. As eliminatórias da Concacaf serão disputadas entre 18 de fevereiro de 2004 a 12 de outubro de 2005. Veja os grupos: Grupo 1: Granada x Guiana. O vencedor enfrenta os EUA. Grupo 2: Bermuda x Montserrat. Vencedor enfrenta El Salvador Grupo 3: Haiti x Ilhas Turks e Caicos. Vencedor enfrenta Jamaica Grupo 4: Ilhas Virgens Britânicas x Santa Lúcia. Vencedor enfrenta Panamá Grupo 5: Ilhas Cayman x Cuba. Vencedor enfrenta Costa Rica Grupo 6: Aruba x Suriname. Vencedor enfrenta Guatemala Grupo 7: Antíqua e Barbuda x Antilhas Holandesas. Vencedor enfrenta Honduras Grupo 8: Canadá x Belize Grupo 9: Dominica x Bahamas. Vencedor enfrenta o México Grupo 10: Ilhas Virgens Americanas x São Cristóvão e Névis. Vencedor enfrenta Barbados. Grupo 11: República Dominicana x Anguilla. Vencedor enfrenta Trinidad e Tobago Grupo 12: Nicarágua x São Vicente e Granadinas