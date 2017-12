Copa 2006 terá tevê digital panorâmica A Copa do Mundo da Alemanha 2006 será a primeira competição internacional a testar um sistema de tevê digital panorâmica, informou nesta sexta-feira o comitê organizador do Mundial. ?Esta Copa do Mundo estabelecerá o nível de inovação audiovisual para outros eventos esportivos?, garantiu o presidente da Fifa, Joseph Blatter. A exemplo da Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão, o Mundial da Alemanha vai contar com uma tecnologia totalmente digital, mais uma resolução panorâmica de alta definição. ?Com a televisão panorâmica será uma experiência televisiva ainda maior?, garantiu Gottfried Dutine, vice-presidente da Philips, empresa que dá o suporte técnico para o novo sistema.