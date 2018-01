Copa 2014: crescem chances do Brasil A sede da Copa do Mundo de 2010 ainda sequer foi escolhida, mas as negociações para que o Brasil organize o evento em 2014 já estão ocorrendo de forma intensa na Fifa. Em março, a entidade se reúne, em Zurique, para decider se o princípio da rotatividade entre os continentes vai ser seguida. Caso fique confirmado, seria a vez da América do Sul sediar o Mundial. Nos corredores da Fifa, a informação é de que, se de fato a rotatividade for respeitada, a chance do Brasil de sediar o evento em 2014 é muito grande. Segundo relevou um funcionário da entidade para a Agência Estado, existiria a possibilidade de que o País sequer conte com um concorrente de peso na região. Segundo fontes da Fifa, a Argentina, outro país que poderia ter chances de sediar o evento, estaria disposta a negociar com a CBF a retirada de uma candidatura própria para 2014 e deixar que o Brasil leve o Mundial. Sem a candidatura da Argentina, portanto, assessores da Fifa acreditam que seria improvável que o evento não fosse dado ao Brasil, 74 anos depois de o País pentacampeão ter organizado o evento, em 1950. Aliança - Mas caso o Brasil desista de uma candidatura ou um acordo não seja concluído com os argentinos, Buenos Aires não descarta uma aliança com chilenos e uruguaios para sediar a Copa. Os argentinos repetiriam a experiência do Japão e da Coréia que realizaram a Copa de 2002 em conjunto, pela primeira vez na história do Mundial. A Fifa, após o evento, fez uma avaliação da nova experiência e concluiu que o fato de a Copa ter sido disputada em dois países não prejudicou o rendimento dos jogadores e nem dos organizadores. A decisão de criar uma aliança sul-americana para 2014 teria dois objetivos: redução dos custos do evento e evitar uma disputa entre os países sobre quem organizaria o segundo maior evento esportivo do mundo, superado apenas pelas Olimpíadas.