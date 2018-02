Copa: Alemanha admite ampliar vagas O presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, o alemão Franz Beckenbauer, deu nesta segunda-feira uma boa notícia para as seleções sul-americanas. O dirigente respondeu afirmativamente à consulta feita pela Conmebol, que sugeriu o aumento de 32 para 36 o número de seleções no Mundial de 2006. O processo seguirá agora para avaliação do comitê executivo da Fifa. A decisão deverá ser conhecida em maio.