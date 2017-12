Copa América: a política de Chávez e o desafio de Dunga

País agraciado com belas praias na sua generosa porção do Mar do Caribe, riquíssimo em petróleo e, nos últimos anos, inflamado por rotineiros protestos tanto dos partidários como dos opositores do presidente Hugo Chávez, a Venezuela recebe, a partir desta terça-feira e até o dia 15 de julho, a 42.ª edição da Copa América. O jogo entre Uruguai e Peru abre a competição, às 19h05 (de Brasília), no Estádio Metropolitano de Mérida. Logo depois, às 21h50, a anfitriã Venezuela recebe a Bolívia, em San Cristóbal. A seleção brasileira estréia nesta quarta, também às 21h50, contra o México, em Puerto Ordaz. As próximas três semanas terão jogos interessantes, principalmente quando Brasil e Argentina estiverem em campo, e outros que provavelmente não serão notados por envolverem seleções sofríveis. Uma coisa é certa: essa vai ser a Copa América mais explorada politicamente da história. Chávez está aproveitando o torneio de futebol num país cujo povo adora o beisebol como mais um canal de propagada. Nesta terça, por exemplo, quando Venezuela e Bolívia jogarem, terá a seu lado o colega e aliado Evo Morales, a quem fez um ´convite especial´. Ele quer mostrar seu rincão como um modelo a ser seguido, por mais discutível que isso possa ser. O governo Chávez não economizou para organizar o torneio. Foram gastos US$ 1 bilhão (cerca de R$ 1,93 bilhão) na construção de três estádios, reforma e modernização de outros seis, melhorias em aeroportos, construção e ampliação de estradas, melhorias no transporte coletivo e outras obras de infra-estrutura. Só para comparação: em 1995, o Uruguai gastou US$ 24 milhões (cerca de R$ 46 milhões) com o torneio; a de 1997 custou US$ 10 milhões (cerca de R$ 19,3 milhões) à Bolívia; em 2001, US$ 20 milhões (cerca de R$ 38,6 milhões) foram investidos pela Colômbia; e em 2004 o Peru desembolsou US$ 13,2 milhões (cerca de R$ 25,5 milhões). O aparato de segurança - que chegou a assustar a delegação brasileira - é um capítulo particular. Ruas, concentrações e estádios estão super policiados, numa clara intenção de mostrar ordem, mas também uma discutível força militar. Bola em jogo Chávez à parte, com a bola rolando o Brasil, dono de sete títulos da Copa América - inclusive o último, conquistado em 2004 heroicamente nos pênaltis contra a Argentina -, tem um desafio pela frente. Novamente sem os seus maiores astros (Kaká e Ronaldinho Gaúcho pediram dispensa) e com jogadores cuja convocação não se entende facilmente (casos, entre outros, de Doni e Afonso), tem a obrigação de ao menos lutar pelo título. Por outro lado, é a chance de Robinho se firmar na seleção. O iniciante técnico Dunga insiste na tese de que o resultado na Copa América não terá influência em seu futuro na seleção. Pode ser, mas antecedentes como a demissão de Leão no aeroporto japonês de Narita após o fracasso na Copa das Confederações de 2001 - o técnico tinha a ´garantia´ da CBF de que ficaria no cargo com qualquer resultado -, recomendam que coloque as barbas de molho. Sob pressão também está a Argentina, a rigor a grande favorita por contar com força máxima. Conquistar o título virou obsessão para os argentinos, a ponto de o técnico Alfio Basile ter esquecido velhas desavenças. Optou pelo melhor, incluindo em seu grupo os veteranos Zanetti e Verón e o craque Riquelme, que retorna à seleção. "A Argentina sempre tem a obrigação de ganhar a Copa América", sabe Basile, campeão do torneio em 1991 e 1993. "Temos uma equipe muito boa, grandes jogadores que já ganharam muitos títulos e agora precisam confirmar que são vencedores na seleção." A Argentina, aliás, é a mais vencedora da Copa América, ao lado do Uruguai: 14 títulos cada. Da Venezuela não se deve esperar muito. No entanto, por ser anfitriã, é possível que, na base da empolgação, chegue ao menos nas quartas. O que será como um título para a seleção do país de Hugo Chávez. A Copa América classifica os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros para as quartas-de-final. A partir dessa fase e até a decisão, os jogos serão eliminatórios e em caso de empate a decisão será nos pênaltis.