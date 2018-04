Copa América adiada para 2004 no Peru A Copa América, no Peru, foi adiada de 2003 para 2004. A decisão foi tomada hoje no congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol. É quase certo que a competição passará a ser jogada a cada quatro anos, para que as eliminatórias sul-americanas continuem a ser disputada no sistema de todos contra todos. A partir de junho, a Nike vai fornecer bolas para as competições da Conmebol por 5 anos, pagando US$ 150 mil em material esportivo e US$ 750 mil em dinheiro por ano. Sai a Penalty. O início da Copa Libertadores foi confirmado para o dia 5.