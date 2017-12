Copa América: Argentina é ameaçada Além do seqüestro do vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol, Hernán Mejía Campuzano, outro incidente compromete ainda mais a realização da Copa América na Colômbia. A embaixada da Argentina em Bogotá recebeu uma carta com ameaças à seleção argentina caso ela participe do torneio na Colômbia, marcado para começar dia 11 de julho. A carta avisa os argentinos que o presidente colombiano Andrés Pastrana ?não será capaz de proteger a vida dos jogadores que vierem para a Copa América?. As ameaças se estendem à embaixada e aos seus funcionários e são assinadas por uma desconhecida organização que se auto-intitula ?Grupo dos 20?.