Copa América: Brasil é candidato O presidente da CBF, Ricardo Teixeira anunciou hoje no Rio de Janeiro, que o Brasil se apresentou à Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) como candidato a receber a 40ª edição da Copa América. Segundo o dirigente, a entidade que comanda o futebol sul-americano deverá se pronunciar até amanhã sobre a candidatura brasileira. Ricardo Teixeira disse ainda que, se a proposta for aceita, o Brasil terá até a próxima quarta-feira para definir as cidades-sede. Teixeira não confirmou a região Sul como sede do torneio. Segundo ele, não está descartada a possibilidade de ocorrer nas regiões Sudeste ou Nordeste. Neste caso, os estádios receberiam iluminação de geradores. A data da Copa América foi mantida. Deverá ser realizada entre 11 a 29 julho. Teixeira disse ainda que não há possibilidade de a competição ser cancelada. O torneio reúne 12 seleções sul-americanas, mais México e Canadá como convidados e deveria ser realizado na Colômbia. Porém, a Confederação Sul-Americana decidiu mudar a sede alegando falta de segurança naquele país.