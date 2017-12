Copa América: campeão terá US$ 1 milhão A seleção campeã da Copa América do Peru de 2004 receberá US$ 1 milhão. O anúncio foi feito pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), nesta quarta-feira, em Assunção, durante o sorteio dos grupos da Taça Libertadores da América. A competição será disputada em julho e a final será em Lima. ?Dia 8 de março teremos o sorteio dos grupos e das partidas em uma cerimônia no Palácio de Belas Artes, em Lima?, afirmou Nicolás Leoz, presidente da Conmebol. Todas as seleções participantes receberão premiação. O selecionado campeão ficará com US$ 1 milhão; o vice ganhará US$ 400 mil; o prêmio do terceiro será de US$ 300 mil, enquanto o quarto embolsará US$ 200 mil. Pelos três jogos na primeira fase cada time receberá US$ 450 mil. A passagem para a segunda fase vale US$ 150 mil. A premiação do Pré-Olímpico do Chile, que será disputado entre os dias 7 e 25 de janeiro também ficou definida. A participação no torneio vale US$ 70 mil. O campeão fica com mais US$ 90 mil; o vice recebe US$ 60 mil. O terceiro soma US$ 50 mil, enquanto o quarto ganha US$ 40 mil. A seleção quinta colocada terá mais US$ 30 mil.