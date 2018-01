Copa América chega ao final Sem provocar empolgação, a Copa América termina neste domingo com a final entre Colômbia e México, às 18h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá. O torneio vem enfraquecendo a cada edição, perdendo público e prestígio. Na Colômbia, o fato ficou evidente para os dirigentes das principais confederações da América do Sul, que já pensam em mudanças drásticas a partir de 2005. As discussões visando às modificações deverão ficar apenas para o ano que vem, após a Copa do Mundo. Está claro que as eliminatórias, nos atuais moldes, com longa duração, acabam com a importância da competição ? a prioridade das seleções é conquistar uma vaga no Mundial. Leia mais no Estadão