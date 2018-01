Copa América: Colômbia fatura alto A Copa América rendeu mais de US$ 4 milhões aos cofres do Comitê Organizador do evento, que registrou a presença de 365.513 pessoas nos estádios nas 26 partidas disputadas entre 11 e 29 de julho. Isso equivale a uma média de 22,8 mil pessoas por jogo, com exceção da final entre Colômbia e México, cujo público foi recorde: 43.198 espectadores. Apesar dos resultados positivos, a ausência da Argentina na competição causou prejuízos consideráveis para o setor turístico da Colômbia. Eram esperados 12 mil turistas durante o evento, mas esse número não passou de 3 mil. A Associação das Agências de Viagens da Colômbia calculou prejuízos da ordem de US$ 1,3 milhão, relativos ao número de reservas canceladas em hotéis com a desistência argentina. O secretário de governo de Medellín, Jorge Enrique Vélez, disse que aguarda um balanço final da Copa América para entrar com uma ação contra a Associação de Futebol Argentino, em função dos prejuízos. A televisão colombiana levantou US$ 15,2 milhões com publicidade, e mais US$ 3 milhões com direitos de transmissão. O presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, afirmou que a Copa América movimentou a economia local, com a venda de camisetas, gorros, mascotes e outros produtos, que indicam um faturamento inicial de US$ 4,3 milhões. ?De um ponto de vista geral, a Copa foi um sucesso. Do ponto de vista esportivo, a Colômbia venceu; do ponto de vista econômico, foi importante para cada uma das sedes e o país inteiro, e o mais importante, do ponto de vista da imagem do país no estrangeiro, melhor é impossível?, afirmou Pastrana. Durante o primeiro semestre do ano, a ocupação hoteleira na Colômbia ficou em 47%. Durante a Copa América, esse índice subiu para 90% em algumas sedes, especialmente na Armenia, Manizales, Pereira, Barranquilla e Cali.