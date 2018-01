Copa América: ELN garante paz A Copa América, que começa na quarta-feira na Colômbia, ganhou uma garantia extra-oficial de que não deverá ser alvo dos ataques dos guerrilheiros do país. O comandante do Exército de Libertação Nacional (ELN), Nicolás Rodrigues Bautista, deu uma entrevista a uma rádio argentina garantindo que não pretende realizar ataques terroristas ou ações violentas contra as pessoas envolvidas na competição. "Nossa organização não tem nenhum propósito de afetar a Copa América", disse Bautista. "Diria ao povo argentino e às organizações futebolísticas argentinas que a Copa América é um fato e deve ser aceita sem contestação", completou o líder revolucionário, tentando diminuir os temores dos dirigentes argentinos de participar do evento por causa de ameaças recebidas na embaixada do país na Colômbia. Nas sedes da copa, o anúncio de Bautista, somado com o aumento das chances da Argentina confirmar sua participação na competição amanhã e um apaziguamento do ambiente na Colômbia depois da libertação do organizador do evento, Hernán Campuzano, que havia sido seqüestrado, criaram uma situação de euforia. Em Barranquilla, onde a Colômbia jogará as partidas da primeira fase, a procura por ingressos aumentou 80%. Hoje, além da delegação brasileira, outras seleções chegaram ao país, como a Venezuela, Bolívia, México, Peru e Paraguai. Os uruguaios garantiram a participação depois que as autoridades do país concordaram em reforçar a segurança e acompanhar a delegação. Nem tudo, porém, é boa notícia na Colômbia. O impasse da participação argentina na competição faz com que a mesma só tenha suas regras de competição definidas amanhã, véspera da partida de estréia. A seleção do México, primeira adversária do Brasil na Copa América, fará seu primeiro treino para o evento em solo colombiano. As indefinições quanto à realização da competição não permitiram que a equipe tivesse tempo suficiente para treinar em seu país.