Copa América: fiasco será perdoado O técnico Carlos Alberto Parreira não quer ser pego de surpresa como Emerson Leão, demitido após o fracasso do Brasil na Copa das Confederações de 2001, no Japão. No primeiro dia de trabalho visando a reedição do torneio, que será disputado no Peru de 6 a 25 de julho, o treinador afirmou que, mesmo desfalcada de seus principais jogadores, a seleção vai lutar pelo título. Ao mesmo tempo, já conversou com os 22 convocados sobre a melhor maneira de lidar com as cobranças. E foi bastante benevolente. "Eles já sabem que ninguém vai ser prejudicado se jogar mal, se o time não for campeão." Mais uma vez, o treinador ressaltou que a competição vai ter uma importância específica para a comissão técnica: a de avaliar os atletas com a intenção de aproveitá-los ao longo das Eliminatórias para o Mundial de 2006. "É para pensar no futuro." Com esse discurso, Parreira tenta conter a ansiedade dos jogadores. Mas ainda que não se sintam pressionados a vencer a Copa América, eles sabem que precisam de dedicação máxima para tentar uma vaga na seleção principal. Um deles, em especial, tem o objetivo de recuperar o prestígio conquistado na Copa do Mundo de 2002: o meia Kleberson, do Manchester United. O jogador foi muito elogiado por Parreira na entrevista coletiva, já no início da noite, após o treino físico realizado na Granja Comary. A atitude do treinador não é comum - normalmente, ele evita dar ênfase às qualidades dos atletas. "Tenho um carinho muito grande pelo Kleberson. Ele foi muito importante no Mundial. Depois, demorou a sair do Atlético-PR, não teve boa adaptação no futebol europeu e agora terá uma grande oportunidade para voltar a se firmar." Parreira lamentou o pouco tempo de treinos para preparar a equipe - vão ser dez dias ao todo. Ele comentou que não deve ter condições de ver em ação durante a Copa América os 22 relacionados. Disse que eventuais modificações vão ser feitas com critério, para não descaracterizar a equipe, seguindo assim um estilo de trabalho que lhe acompanha antes mesmo de conquistar a Copa do Mundo de 1994. Embora sem ter revelado muitos detalhes sobre o time titular, antecipou que os mais experientes vão ter prioridade. Nesta terça-feira, a seleção treina em dois períodos, com atividade tática prevista para a parte da tarde.