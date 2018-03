Copa América: Grupo B é o mais difícil O presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Alex De la Torre, considerou o Grupo B, o mais díficil da 41ª edição da Copa América. De acordo com sorteio realizado na noite desta segunda-feira, o grupo é formado por Argentina, Uruguai, Equador e México. ?Sem dúvida é o grupo mais difícil?, disse De la Torre. O grupo tem sede na cidade peruana de Chiclayo - e sub-sedes em Trujillo e Piura. No Grupo A, que tem sede em Lima, estão Peru, Colômbia, Bolívia e Venezuela. O Grupo C conta com Brasil, Costa Rica, Chile e Paraguai. Este grupo joga em Arequipa e nas cidades de Tacna e Cuzco. O Brasil, no entanto, só joga em Arequipa.