Copa América: Grupo B está completo Com a chegada na madrugada desta terça-feira da seleção do Brasil, já estão em Cali as quatro equipes que integram o Grupo B - considerado "grupo da morte" da Copa América. As seleções do México, Paraguai e Peru já estavam em Cali desde a segunda-feira. O grupo B tem três equipes em condições de passar à próxima fase - ao contrário dos demais, que são formados por apenas dois favoritos. Só os dois primeiros passam à próxima fase. A primeira rodada está marcada para quinta-feira. Começa com Paraguai x Peru e, no jogo de fundo, jogam Brasil x México.