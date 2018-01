Copa América: Honduras fica em 3º A seleção de Honduras se despede da Copa América com muita festa. Merecidamente, venceu o Uruguai nos pênaltis por 5 a 4 na tarde de hoje, depois de empatar em 2 a 2 no tempo regulamentar. Em dois momentos, Honduras esteve à frente no placar. Os quatro gols foram marcados no primeiro tempo. Saúl Martinez abriu o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Bizera, do Uruguai, empatou 7 minutos depois. Junior Izaguirre colocou Honduras em vantagem aos 41, e Andrés Martínez voltou a empatar, aos 44. A partida foi assistida por 47 mil torcedores, que aguardavam o jogo final entre Colômbia e México. Esta foi a primeira participação da seleção hondurenha na Copa América. Ela foi convidada a participar graças à desistência da Argentina, que não quis participar do evento alegando razões de segurança. A principal façanha de Honduras na competição foi a eliminação da seleção brasileira, até então favorita ao título, por 2 a 0.