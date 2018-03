Copa América inicia venda de ingressos O Comitê Organizador da Copa América colocou à venda nesta quinta-feira os ingressos para o torneio, que será realizado entre os dias 9 e 29 de julho, em sete cidades colombianas. O preço mais econômico dos bilhetes é de U$S 3,50 e o mais caro chega a ser vendido por US$ 43,50, nas fases finais da competição. A primeira rodada vai acontecer em Barranquilla, Cali e Medellin e a próxima fase em Armenia, Pereira e Manizales. A final será disputada em Bogotá. A Copa América, torneio entre seleções mais antigo do futebol mundial, será disputado pelas equipes da Colômbia, Chile, Equador e Venezuela estão no Grupo A. Brasil, Paraguai, Peru e México estão no B. Argentina, Uruguai, Bolívia e Canadá estão no C.