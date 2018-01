Copa América já tem 7 classificados Após a rodada desta quarta-feira, Colômbia, Chile, Brasil, México, Peru, Costa Rica e Uruguai são as seleções que já garantiram vaga nas quartas-de-final da Copa América. Restam apenas os jogos da última rodada do Grupo C - que serão disputados nesta quinta-feira em Medellin - para que a próxima fase fique completa. Nesta quarta-feira, foram definidos os classificados do Grupo B - o chamado grupo da morte. O Brasil se classificou em primeiro ao vencer o Paraguai por 3 a 1. O México ficou em segundo, apesar da derrota por 1 a 0 para o Peru, que se classificou em terceiro. O Paraguai foi eliminado, se juntando a Venezuela. Na rodada de terça-feira Chile e Colômbia já haviam garantido suas vagas no Grupo A e no dia anterior, Uruguai e Costa Rica no grupo C. Equador, Bolívia, Honduras ainda mantém chances de classificação. Na próxima fase, os emparelhamentos serão os seguintes: No dia 22, em Pereira, jogam Chile x México e em Armenia, jogam Primeiro do Grupo C x Melhor terceiro colocado. No dia 23, em Armenia, Colômbia x Segundo melhor terceiro colocado. Também no dia 23, em Manizales, o Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo C.