Copa América poderia ser no Brasil A Colômbia correria risco de perder para o Brasil o patrocínio da próxima Copa América, principal torneio de futebol na América do Sul, previsto para o mês de julho. A especulação da imprensa colombiana se dá em razão da preocupação e intranquilidade que tomaram conta das autoridades esportivas do país depois do atentado a bomba de sexta-feira à noite, em Cali, uma das cidades-sedes da competição. O ataque terrorista destruiu parte do Hotel Torre de Cali e deixou quatro mortos e 36 feridos, entre eles o técnico Javier Alvarez e o jogador Arnulfo Valentierra, ambos da equipe do Once Caldas, que estava na cidade para o jogo deste sábado contra o América, pelo campeonato nacional. A competição está prevista para acontecer entre 11 e 29 de julho e reunirá dez seleções sul-americanas, além de Canadá e México. O atentado aconteceu poucos dias antes da inspeção que dirigentes da Confederação Sul-Americana de Futebol farão aos estádios das cidades de Barranquilla, Cali, Medellín, Armenia, Pereira e Manizales. Cali, localizada a 332 quilômetros de Bogotá, é a sede do grupo B, onde na primeira fase da competição estarão as seleções de Brasil, Paraguai, Peru e México. E o Hotel Torre de Cali, parcialmente destruído no atentado, foi o escolhido para abrigar as autoridades esportivas sul-americanas, além do comitê organizador da Copa América.