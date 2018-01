Copa América teria nova convocação Caso a realização da Copa América volte a ser disputada este mês - a Confederação Sul-Americana de Futebol terá uma definição sobre o assunto no sábado - o técnico Luiz Felipe Scolari terá de fazer nova convocação da seleção brasileira para a competição. Isto porque a primeira lista, anunciada na Granja Comary, foi cancelada, como explicou o coordenador técnico da seleção, Antônio Lopes. Segundo ele, depois de ser divulgada a suspensão da Copa América, todos os 22 jogadores relacionados foram automaticamente "desconvocados". "O Luiz Felipe vai manter aquela base da convocação, como ele vem dizendo nos últimos tempos", explicou Lopes. O coordenador reafirmou que os jogadores que já estavam vetados para a competição, como Romário, Cafu, Rivaldo e Roberto Carlos, continuam fora. Lopes acredita que, para a seleção, há pontos positivos e negativos no fato de a Copa América voltar a ser organizada neste mês. "É muito válido, por um lado, porque Luiz Felipe teria tempo para treinar. Por outro lado, os jogadores precisam de férias." Ele reconheceu que o treinador da seleção terá pouco tempo para preparar a equipe, caso de a competição seja confirmada. Ainda não há um planejamento para esta hipótese. O representante brasileiro na Confederação Sul-Americana de Futebol, Ildo Nejar, afirmou que ?a tendência é de que a Copa América seja realizada ainda este mês na Colômbia?. Ele informou ter se encontrado com vários dirigentes de confederações nacionais, na quarta-feira, no Paraguai, em homenagem ao presidente da Sul-Americana, Nicolás Leoz. Segundo Nejar, a competição acontecerá depois do ?dia 18 ou 20?, o que proporcionaria cerca de dez dias para organizá-la. O representante brasileiro ainda confirmou que a pressão da Traffic, que detém os direitos da competição, é o principal motivo para a mudança da decisão anterior, que adiava a Copa América para janeiro do próximo anos. ?Há uma série de compromisso comerciais da Traffic?, reconheceu. Sobre a violência que atinge a Colômbia, que causou a suspensão da competição, Nejar disse que o presidente do país, Andrés Pastrana, está se esforçando para garantir a segurança dos participantes. ?Continua existindo os riscos, mas o governo está tomando providências.?