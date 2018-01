Copa América, um tormento para o Peru A preparação da Copa América de 2004 continua emperrada. Os organizadores do torneio enfrentam dificuldade financeira para deixar prontas as sete sedes inicialmente previstas e até agora não obtiveram apoio oficial. A batalha, no momento, é para conseguir verbas para reformas ou construção de estádios. Leia mais no Estadão