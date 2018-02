Copa América: Venezuela adia sorteio para 14 de fevereiro O sorteio dos grupos da Copa América deste ano, que será realizada na Venezuela, foi adiado para 14 de fevereiro, oito dias depois da data anunciada inicialmente na última reunião do Comitê Executivo da Conmebol, em dezembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, em entrevista coletiva concedida pelo ministro da Educação, Aristóbulo Istúriz, responsável do governo pela organização do torneio. O horário ainda não foi confirmado, mas está previsto para o início da noite, o que permitirá a transmissão pela TV para os países participantes - os dez membros da Conmebol mais México e Estados Unidos. A competição será disputada de 26 de junho a 15 de julho, o Istúriz afirmou que, da parte do governo, não haverá problemas na organização. "A competição pode perfeitamente ser disputada em quatro sedes, como já aconteceu antes, e nós temos nove sedes", afirmou o ministro. A princípio, a competição será dividida em três regiões: a andina, nas cidades de San Cristóbal, Mérida e Barinas; a centro-ocidental, na capital Caracas, em Maracaibo e Barquisimeto; e a oriental, em Puerto La Cruz, Maturín e Ciudad Guayana. O problema é que, em várias dessas cidades, as obras nos estádios ainda não foram iniciadas. A tendência é que cada região receba um grupo, e que Brasil, Argentina e Venezuela sejam os cabeças-de-chave. A seleção brasileira tentará seu oitavo título na competição, que já venceu em 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999 e 2004 - ainda está longe dos principais vencedores, Argentina e Uruguai, cada um com 14 conquistas.