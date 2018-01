Copa: aumenta briga por ingressos O torcedor brasileiro que quiser ir à Copa da Alemanha torcer pela seleção não precisa se desesperar mas deve correr, já que existem somente cerca de 300 pacotes a serem comercializados no País. Evidente que quem deixou para a última hora terá que se conformar com apenas duas opções de escolha, vai ficar com os piores lugares nos estádios e precisará desembolsar entre 6,3 mil euros e 7,3 mil euros (com direito a hospedagem, transporte e ingresso). No Brasil, a agência responsável pela comercialização dos ingressos pertinentes à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi a Planeta Brasil Turismo que preparou cinco opções de pacotes. Para comprá-los, o torcedor deve ir a qualquer agência de viagem e escolher entre uma opção que lhe dará direito a ver somente os três jogos iniciais da seleção ou uma outra em que verá os confrontos da quarta-de-final, semifinal e final ? caso a seleção se classifique. ?A CBF teve direito a aproximadamente 3.300 ingressos de cada partida da seleção. Nos repassou 3 mil e as agências de viagem estão comercializando?, explicou o diretor da Planeta Brasil, Antônio Rei. ?Agora, o torcedor que comprar o pacote que dá direito a ver os três últimos jogos da Copa terá o dinheiro somente do ingresso devolvido, caso a seleção não se classifique. Ele não poderá ver a partida sem o Brasil estar presente, porque o direito será dos países que fizerem o jogo.? Mas, para aqueles torcedores que prefiram contar com a sorte, a Fifa realiza nesta terça-feira o terceiro sorteio de ingressos para a Copa, contemplando os que se inscreveram em seu site oficial. Vale ressaltar que, nesta distribuição de 300 mil entradas, ao contrário das que ainda restam no Brasil, há bons lugares. A última chance para obter uma passagem para assistir aos jogos da seleção será no último sorteio oficial, previsto para ocorrer em fevereiro ? as inscrições para esta escolha não foram abertas.