Copa: Beckenbauer visitará 31 países O ex-jogador Franz Beckenbauer - presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006 - vai iniciar neste domingo uma visita aos 31 paises que terão representantes no Mundial da Alemanha. A maratona será iniciada no Irã, e até o final, em fevereiro, o "Kaiser" terá percorrido 120 mil quilômetros e passado pelo menos 168 horas em um avião. "Estou entusiasmado com a idéia. Será muito interessante estar nos países e conhecer as delegações, os torcedores?, disse Beckenbauer. ?O único problema será a minha família, já que ficarei muito tempo longe. Mas eles (os familiares) sabem que organizar um mundial é algo gigantesco e que teremos essa oportunidade apenas uma vez na vida?, argumentou. A excursão vai começar por Teerã e seguirã depois para a Arábia Saudita, Coréia do Sul e Japão. Entre 24 e 31 de outubro, o "Kaiser" visitará cinco países europeus; entre 8 e 11 de novembro outros quatro e estará na Austrália entre 13 e 16 de dezembro, caso o país confirme sua vaga. No início de janeiro, Beckenbauer se desloca para a África e em seguida mais quatro países europeu. Em fevereiro, ele visitará a América do Norte e do Sul.