Copa Brasil é caminho para emergentes A Copa do Brasil começa dia 2 de fevereiro com 64 clubes. Com a ausência dos times que disputam a Copa Libertadores da América (Santos, Atlético-PR, São Paulo, Palmeiras - ainda disputa a repescagem - e Santo André) é o caminho dos emergentes para a afirmação na elite. Foi dessa forma que o Santo André surpreendeu em 2004. O time do ABC foi campeão em cima do Flamengo e garantiu a vaga na competição continental. Um duplo salto do clube, que havia se classificado à Copa do Brasil como o campeão da Copa FPF. A CBF mantém o esquema de disputa: 64 times em 32 grupos, jogos ida e volta, e quem somar mais pontos segue na Copa. É o torneio mais democrático do País que terá equipes de todos os Estados e não necessariamente das divisões principais. Do Amazonas, vem o Coariense. Do Rio Grande do Norte, a Baraúnas. De Santa Catarina, o Hermann Aichinger.