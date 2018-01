Copa: Brasil vence em pesquisa argentina Por essa, os argentinos não esperavam. Numa pesquisa que está sendo realizada pelo jornal La Nación, um dos mais importantes de Buenos Aires, o Brasil está na frente da seleção local sobre quem vencerá a Copa do Mundo na Alemanha. Até o meio-dia desta terça-feira, a seleção brasileira tinha cerca de 56% dos votos, enquanto a Argentina aparecia na segunda colocação, com cerca de 11%. A pesquisa, que está no site do jornal (www.lanacion.com.ar), começou na segunda-feira e só será encerrada no dia 31 deste mês. A vitória parcial do Brasil é explicada por uma grande corrente de emails entre brasileiros para participar da votação. Logo atrás dos argentinos na pesquisa, está a Alemanha, com cerca de 8% dos votos. Na seqüência está a opção ?outros?, seguida por México, Itália, França, Inglaterra, Espanha e Holanda.