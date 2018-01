Copa: comitê vê tentativa de fraude O sistema de venda de ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2006 pela internet sofreu uma tentativa de fraude, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo comitê organizador do mundial. De acordo com o vice-presidente do comitê, Horts R. Schimidt, houve uma tentativa de compra de pelo menos dois milhões de bilhetes. A maioria do pedidos suspeitos partiram dos Estados Unidos, segundo Schimidt. Pelo sistema de venda adotado pelo comitê, os interessados se inscrevem pela internet e depois participam de um sorteio. O selecionados para comprar as entradas no primeiro lote serão avisados no dia 22 de abril. A segunda fase de vendas deve começar em maio.