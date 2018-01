Copa da África: Camarões na final A seleção de Camarões terá a oportunidade de tentar o terceiro título, o segundo consecutivo, da Copa da África, domingo, contra Senegal. Nesta quinta-feira, os camaroneses derrotaram Mali, a seleção anfitriã, por 3 a 0. No primeiro tempo, Camarões já vencia por 2 a 0, gols de Olembe aos 40 e 45 minutos. Vivien Foe, aos 40 minutos da etapa final, definiu o placar. Antes da partida, o ex-goleiro N?Kono, que defendeu a seleção de Camarões em três copas do mundo, foi preso pela polícia de Mali por ?jogar um feitiço no campo?. Senegal busca o primeiro título, enquanto Camarões tenta igualar as três conquistas de Egito e Gana. Nigéria, que perdeu para o Senegal, por 2 a 1, disputa o terceiro lugar com Mali, no sábado.