Copa da África: mais 2 classificados As seleções de Camarões e Congo garantiram, nesta terça-feira, vaga nas quartas-de-final da Copa Africana de Seleções. Camarões, que estará na Copa do Mundo, venceu Togo, por 3 a 0, e ficou em primeiro lugar no Grupo C. Congo bateu a Costa do Marfim por 3 a 1.