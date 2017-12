Copa da África: Tunísia é o 1º finalista A seleção da Tunísia garantiu nesta quarta-feita sua vaga na final da Copa da África ao derrotar a Nigéria por 5 a 3 nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A Nigéria saiu na frente com gol de Okocha, mas Badra empatou para a Tunísia. O jogo foi então para a prorrogação, que terminou empatada por 0 a 0. Nos pênaltis, os tunisianos foram mais eficientes e se classificaram. Na final, a Tunísia vai enfrentar o vencedor do confronto entre Marrocos e Mali, que jogam ainda nesta quarta. A final da Copa da África está marcada para sábado, na cidade de Sousse.