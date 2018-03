Copa da Ásia: Adhemar garate vitória coreana O atacante Adhemar, ex-São Caetano, brilhou ao marcar o gol da vitória do Seongnam Ilhwa, da Coréia do Sul, sobre o Yokohama F-Marinos, do Japão, por 2 a 1, pela Copa da Ásia. O brasileiro acertou belo chute aos 24 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. Com o resultado, o Seongnam chegou a 9 pontos em 3 jogos, no Grupo G.