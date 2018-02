Copa da Bolívia: final é na Argentina A final da Copa dos Campeões da Bolívia, que será disputada entre o Oriente Petrolero e o Jorge Wilstermann, será jogada em Buenos Aires, na Argentina, informaram neste sábado dirigentes da Liga de Futebol Profissional Boliviano (LFPB). A decisão é toda de caráter financeiro-promocional. A partida acontece no dia 16 e será levada a Buenos Aires sob chancela da Aerosur, companhia aérea que patrocina a competição. O local do jogo será o estádio do Clube Deportivo Espanõl. Segundo Nils Carmona, secretário-geral da Liga Boliviana, os motivos para a realização do jogo em Buenos Aires não são apenas comerciais: ?vamos mostrar o nosso futebol à numerosa colônia boliviana na Argentina e também promover os nossos atletas em um país onde este esporte tem grande difusão?, disse.